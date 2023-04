7 pasos para tratar un tema difícil con tu pareja

Muchas personas desconocen las estrategias adecuadas para resolver problemas, sencillamente porque en el entorno en el que crecieron no aprendieron a hacerlo, o porque el modelo relacional que han adoptado se caracteriza por la evitación o la sobre generalización de conflictos.

Cualquiera sea el caso, cada persona es responsable por su conducta, ya sea que se decida permanecer en la ignorancia sobre este tema o bien aprender formas para abordar y resolver problemáticas efectivamente.

1. Escoger el tiempo adecuado: Tu pareja podría estar distraído con otro asunto en determinado momento, ya sea un juego, trabajando, yendo a la cama o quizás solo no esté de humor para hablar. Usa tu experiencia para saber cual no es el momento adecuado, por ejemplo, no se recomienda que se aborden problemas que envuelven mayor grado de complicación justo a la hora de dormir, o en el momento en el que tu pareja llega a casa, si empiezas a hablar y si él o ella no está escuchando conviene realizarte la pregunta: ¿hay un mejor tiempo para hablar sobre esto?

2. Delimita o define el problema: en ocasiones se tiene en mente un tema especifico que se quiere discutir, pero muchas parejas traen a colación otros conflictos que tienen o han tenido, de ese modo la atención que debió haberse dado a un tema especifico se pierde al traer otros conflictos a flote en dicho momento.

3. Prepara lo que vas a decir: muchas personas empiezan a hablar trayendo demasiados detalles al discusión, limita lo que vas a decir a oraciones cortes o frases sencillas, realiza pausas, asegúrate de que tu pareja entienda, piensa en lo que es esencial y trata de enfocarte en esos detalles, una sugerencia para discutir un problema es limitar el tiempo en el cual se va a hablar sobre dicho tema, por ejemplo: ¿podemos tener 10 minutos para discutir este asunto? Eso ayuda a enfocarte en lo esencial.

4. Sé honesto y directo: a veces se piensa que la única forma de hacerse escuchar en hacer que los problemas suenen desagradables y catastróficos, en ocasiones ese es un punto de vista aceptable, pero si es la estrategia para abordar cada problema, entonces se pierde la credibilidad.

Mantén las cosas en perspectiva, mantén el tono de voz calmando sin dejarte llevar por las emociones del momento, se te escuchará mejor si usas un tono de voz calmado y suave, incluso si los piensas algunas de las cosas que vayas a discutir serán desagradables, no placenteras o un inconveniente, pero eso no implica que sean del todo desagradables. Pregúntate si es verdaderamente tan desagradable como crees que es.

Te puede interesar: ¿Cuándo se debe dormir separados?

5. Evita atacar: tu pareja no podrá escucharte si tu discusión se limita a una serie de ataques y criticas, dirigiendo insultos a tu pareja o generalizando su conducta va a afectar el resultado de la discusión.

La comunicación debe realizarse de tal manera que no involucre agresión, hacer sugerencias sobre mejores formas de actuar (podría ser beneficioso si me ayudaras con la limpieza) mientras refuerzas lo positivo (me gusta mucho que me ayudes con los niños) puede granjearte más atención y cooperación que los ataques o insultos.6.

Si vas a plantear un problema, plantea soluciones: en ocasiones, es recomendable considerar soluciones al problema que se piensa discutir, la solución no tiene que ser definitiva, podría ser una sugerencia, una de muchas posibilidades, de hecho si se considera el problema como algo que resolver, podrías sentir empoderamiento y control sobre la situación.

7. Valora la escucha: trata de situarse en el lugar de tu pareja, esta te esta escuchando sobre algo que te molesta o incomoda, lo cual podría no ser emocionante para él o ella, pero aun así están contigo en ello, ¿por qué no agradecerle por preocuparse lo suficiente para escucharte? Hazle saber tu agradecimiento, eso facilitara una mejor comunicación en el futuro

Lee también: Los asesinos comunes que acaban con el deseo sexual