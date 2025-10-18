Origen del listón rosa: símbolo de lucha contra el cáncer de mama

Cada octubre, el mundo se tiñe de rosa. Calles, redes sociales, prendas y campañas adoptan este color como parte de un movimiento global de concientización sobre el cáncer de mama. Pero detrás del icónico listón rosa hay una historia de activismo, transformación y significado profundo.

El símbolo que hoy representa la lucha contra el cáncer de mama no nació rosa. En la década de 1990, Charlotte Haley, una mujer estadounidense cuya familia había sido afectada por esta enfermedad, comenzó a confeccionar listones de color durazno en su hogar. Los distribuía junto a una tarjeta que decía:

“El presupuesto anual del Instituto Nacional del Cáncer es de 1,800 millones de dólares, y solo el 5% se destina a la prevención. Ayúdanos a despertar a nuestros legisladores y a Estados Unidos”.

Su iniciativa buscaba llamar la atención sobre la falta de inversión en prevención. Aunque su campaña era independiente y no comercial, captó el interés de grandes organizaciones que deseaban sumarse al movimiento.