¡Karlibeth Ortega, a prueba de todo!

San Pedro Sula. Ni los dos años fuera de los escenarios por culpa de la pandemia ni la desgracia de perderlo todo en su casa a causa de las tormentas Eta y Iota, que azotaron al país a finales de 2020, hicieron que la cantante Karlibeth Ortega perdiera la pasión por la música.

En todo este tiempo, la joven limeña logró reunir a más de una decena de talentos nacionales para colaborar con ellos musicalmente. La lista incluye a Jay Sabillón, Silvia Rodríguez, Nina Maier, Natalia Pineda, grupo Kandela, Kevin Flores, Cesarec, Juan Carlos Alemán, Miguel Rodríguez y grupo Santa Fe, Julián Aguilar, Amhed Licona, Reina Rowe, Manu Martínez y el venezolano Starlyn Benítez.

La más reciente colaboración musical fue con las gemelas capitalinas Sherry & Sheyla.

“Como estábamos confinados no había eventos y me puse a pensar cómo mantenerme vigente, pensé en buscar artistas para grabar aunque fuera algo casero. Hice varias colaboraciones, pero siempre soñé hacerlo con Sherry & Sheyla. Las contacté por mensaje y aceptaron inmediatamente. Les sugerí que fuera una bachata y elegimos “La mejor versión de mí”, ya que tiene un significado muy grande.

Se trata de amor propio y decir que la mejor versión de mí no la va a tener alguien que no me valore y no me sepa cuidar”, explica la joven de 29 años de edad.

El trío de artistas se unió y creó algo casero a tres voces y ha sido un “boom” total, por ello decidieron hacerlo más grande y profesional. “Grabé mi voz con Lorenzo Peña y ellas en Tegucigalpa con su productor. Luego les mandé el máster en crudo para que ellas hicieran lo propio”, detalla.

Después decidieron hacerle un video al tema, pero lo complicado era reunirlas a las tres, Karli estaba en la zona norte del país y ellas viviendo entre la capital y Estados Unidos.

“Ellas decidieron hacer el video con pantalla verde para que así pareciera que estábamos las tres juntas. Cada quien grabó por su parte y fue algo complicado porque a mí me pasó lo de los huracanes y tuve que recuperarme de todo lo que perdí y levantarme nuevamente. Víctor Argeñal, de Canal 6, me grabó, él me ayudó con la pantalla grande. La edición fue de 78 media. Es un video muy profesional y tomó mucho tiempo”, cuenta con orgullo.

“La idea del video es totalmente crédito de ellas, son muy creativas y muy buenas para imaginar conceptos. Ellas me guiaron, me dijeron cómo vestirme, cómo iba a salir, cómo debía grabarme. Así a la distancia me iban mandando la dirección y también tuvieron la idea de que saliéramos bailando. Su amiga Amy Jiménez de Tegucigalpa montó la coreografía que sale en el intermedio del video, y mi coreógrafo Carlos Romero me entrenó”, dice.

“Las voces de las tres se acoplaron muy bien y tenemos pensado hacer un tema inédito más adelante. Para todas fue una experiencia bonita, nos dimos cuenta de que la unión hace la fuerza y que los artistas aquí necesitamos estar más unidos”, añade Ortega, quien está en trámites para egresar como licenciada de Periodismo de la Unah-VS.

El plan. Sobre su futuro, Karli dice que le gustaría trabajar con muchos artistas nacionales y que para empezar lo haría con JamV de Los Bohemios, con KD la “Caracola” (una artista urbana de La Ceiba). En su lista también están Polache, Katherine Banegas, Angie Flores y Selena Lee, que radica en Boston, EUA.

“Me gustaría intentar otros géneros fuera de la bachata, ya canté regional mexicano, reguetón y salsa, así que me gustaría muchísimo hacer algo urbano porque cuando grabé con Cesarec y grupo Kandela creí que no podría cantar reguetón y me gustó mucho. Ahora quisiera intentar algo como urbano y cumbia, me encantaría probar esos géneros, y yo no me cierro a nada, la verdad que reto que me ponen es reto que yo hago”, declara orgullosa.

“También quiero retomar proyectos que he dejado en pausa porque todo lo que sucedió con los huracanes a mí realmente me dejó emocionalmente dañada, me ha costado levantarme en sí y salir de este trauma que viví; pero gracias a Dios ya estoy retomando todo. Sigo trabajando y haciendo cosas porque pienso que la constancia es la clave de todo”.

“Si seguimos vigentes y de pie es porque no quitamos el dedo del renglón y estamos ahí perseverando. Le pedí a Dios que me diera la oportunidad de retomar todo lo que tenía con la música y que si era su voluntad pues que me abriera camino, y así ha sido, si Diosito abre oportunidades, yo las voy a tomar. La pausa fue justa y necesaria y me sirvió para retomar baterías”, puntualizó.

Perfil

Nombre: Karlibeth Ortega Caballero.

Edad: 29 años.

Ciudad de origen: San Pedro Sula, pero criada y residente en La Lima.

Nombre de sus padres: Oneyda Caballero Morales y Juan Carlos Ortega.

Religión: Católica.

Profesión: Cantante y a punto de egresar de la Unah-VS como licenciada en Periodismo.

Contacto: 9995-0128.