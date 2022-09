Conozca los bancos de leche materna disponibles en Honduras

REDACCIÓN. El banco de leche es un área especializada en llevar un control estricto bajo los estándares de calidad para la distribución, recolección y captación de la leche materna.

Según registros en el banco del Hospital Mario Rivas, a diario se recolectan 50 litros de leche, los que se distribuyen en las salas de neonatos a recién nacidos, prematuros y bebés con diferentes padecimientos.

Cada dos horas un bebé es alimentado con leche materna proporcionándole energía, nutrientes durante el tiempo que permanece hospitalizado.

Si por alguna razón de fuerza mayor usted o algún familiar no puede amamantar a su bebé, puede acudir a uno de estos centros para recibir el apoyo que necesita y que su bebé logre adquirir los beneficios de la leche materna.

REQUISITOS

La madre que esté dispuesta a donar, debe de llenar los siguientes requisitos: no estar tomando medicamentos, drogas, alcohol, no estar tatuada y no padecer de alguna enfermedad.

Cualquiera que llene los requisitos, puede acudir al banco de leche ubicado en el segundo piso del Mario Rivas, preferiblemente en horas de la mañana.

Asimismo, en el banco de leche del Hospital Escuela, en la capital de la república.

