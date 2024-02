Tendencia en aritos: se llevan grandes, ¡muy grandes!

Si eres una fashion girl y quieres implementar esta moda en tus conjuntos de vestir diario, toma nota de las siguientes recomendaciones:Ve paulatinamente. Si no estás acostumbrada a los aritos extra grandes y llamativos, empieza con unos término medio. En especial para los looks de oficina. Si vas a una cena o discoteca, atrévete a llevar unos aritos Chunky solos o combinados.Un consejo muy importante, si vas a lucir unos aritos de diseño muy largo, no lleves un collar llamativo en el cuello. Los aritos deben ser el punto focal no lo olvides. De preferencia, lleva tu cuello y hombros al descubierto.

