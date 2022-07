¿Quiere que su perro viva más tiempo? Siga estos consejos

Tener un horario regular de comidas es importante para las mascotas , anotó; pero la cantidad de comidas al día no es tan esencial. Consulte al veterinario sobre el pienso y las cantidades recomendadas para su raza, aconsejó.

El estudio no indagó los motivos del peso excesivo de los animales, pero el especialista dice que se cree que los hábitos de alimentación tenían un rol. Solo 1 de cada 5 propietarios de mascotas miden la cantidad de comida que dan a sus mascotas.

“Sabemos que en las personas hay un mayor riesgo de mortalidad si son obesas, así que en muchos aspectos esto no resulta sorprendente; pero imagínenlo en animales”, señaló el autor del estudio, el doctor Alexander German , profesor de Medicina de animales pequeños en la Universidad de Liverpool, en Inglaterra.

REDACCIÓN. El peso en exceso es malo no solo para los humanos. Una investigación indica que las vidas de los perros podrían ser significativamente más cortas si tienen sobrepeso .