¿Juguetes conectados? Sí, pero con responsabilidad

Los expertos coinciden en que antes de comprar hay que investigar un poco el juguete, saber qué datos se recogen, con qué finalidad o quién es responsable de ellos. En definitiva, leer las aburridas y a veces poco comprensibles políticas de uso y privacidad, aunque no lo hagamos para nuestros dispositivos, sería obligatorio para los que damos a los niños.

Conectados a internet , con cámara, micrófono y aplicaciones propias. Los juguetes conectados están de moda, pero antes de poner uno en manos de un niño hay que tener en cuenta varias consideraciones de seguridad para que no representen un potencial peligro.

Entorno. Un juguete conectado, si no está bien protegido y sin el software actualizado, puede presentar vulnerabilidades y ser “hackeado” por personas que los buscan para acceder a la información de audio o vídeo e incluso entrar en contacto con el menor, señaló Albors.Antes de que el niño use un juguete conectado, “hay que asegurar el entorno para preparar esa experiencia de juego a nivel tecnológico”, dijo la experta del Incibe.

El portal “Internet segura ForKids (isS4K)”, del INCIBE, destaca en una de sus guías que hay que enseñar al niño a no decir o hacer cosas delante del juguete que no quisiera que oyera o viera un desconocido y que no se deben usar para ofender a otras personas, por ejemplo grabando una conversación ajena para reírse de ellas.

Hay que comprar con responsabilidad, reflexionando sobre si tiene una función educativa o de mejorar del entretenimiento, pues “comprar un juguete conectado por un capricho no es responsable”. Además hay que valorar sus características “anteponiendo siempre el bienestar y la seguridad” del menor.

Recomendaciones

1. Hay que asegurar la conexión a internet, usando solo las redes que controlamos, como la de casa, y en las que podamos cambiar las contraseñas por defecto, evitando las wifi públicas.

2. Usar contraseñas robustas en las cuentas asociadas, mantener el software actualizado, observar cómo interactúa el juguete con el menor, comprobar que indica cuándo está recolectando datos y que está completamente apagado cuando no se usa.

3. Gutiérrez recordó que muchas app disponen de un control parental y, en caso contrario, siempre se puede instalar para ayudar a ajustar y gestionar mejor el tiempo de uso.