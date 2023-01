Educación ambiental: 10 pasos para cuidar el planeta

“Siempre he pensado que la educación es la mejor herramienta para poder disminuir los problemas ambientales que nos afectan actualmente.Debemos educar a los más jóvenes de la casa. En el caso de los niños, ellos son una esponjita que al final terminan enseñándonos a nosotros, contagiándonos de su entusiasmo”,

Asimismo, la licenciada Midence afirma que “al ser implementado en nuestras comunidades y centros educativos, se convierte en una excelente herramienta para ayudarnos a concientizar sobre el medio ambiente que nos rodea y nos permite adquirir nuevos hábitos, modificando ciertas conductas de consumo que no contribuyen a conservar la salud de nuestro planeta que se han convertido en graves problemas ambientales”.

Puesto que tomar conciencia ecológica genera hábitos y actitudes de respeto por el medio ambiente es deber de toda la población y no solo de los Gobiernos.

10 PASOS PARA CUIDAR EL PLANETA

1. Cuide el agua: El agua no es un recurso ilimitado. Poder beber agua limpia es un derecho más que un privilegio, pero la realidad es que existen grandes desigualdades en el mundo respecto al acceso al agua potable.

2. Ahorre combustible: Use más el transporte público, vaya en bicicleta o caminando. Estas acciones nos enseñan cómo cuidar el planeta contaminando menos, protegiendo el medio ambiente y cuidando de nosotros.

3. Reutilice: Reutilice y restaure antes que consumir. Por ejemplo, reutilice la ropa, done libros, compre objetos de segunda mano o restaure muebles antes de tirarlos. Transforme cosas que ya no use en algo nuevo.

4. Recicle: Recicle papel y enseñe a los niños las diferencias que hay entre distintos residuos de cara a un perfecto reciclaje. Enseñe el uso adecuado de los colores y apoye campañas de reciclaje en su comunidad.