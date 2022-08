¿Cómo mejorar la comunicación con sus hijos adolescentes?

REDACCIÓN. Es común que no exista una buena relación entre padres e hijos adolescentes debido a la falta de comunicación que no suele ser fluida, pues no existe una escucha activa ni comunicación asertiva que valide las emociones y sentimientos de los adolescentes mediante la escucha de los padres.

A menudo ellos expresan libremente que no se sienten escuchados, solo regañados, porque en lugar de que los padres empaticen con sus problemas suelen castigarlos, lo que se traduce en un distanciamiento afectivo.

La salud emocional de un joven que se siente incomprendido puede verse amenazada por múltiples trastornos, como depresión y ansiedad.

Además se crea una sensación de rechazo donde se le invalidan las emociones creando heridas emocionales de la infancia las cuales tienen consecuencias en la vida adulta, generando relaciones disfuncionales, apatía e inestabilidad emocional.

MEJORE LA COMUNICACIÓN

Guíele a expresar sus sentimientos. Ponga en práctica la escucha activa, si nota a su hijo cansado no le tilde de haragán, anímelo a que exponga las situaciones que le provocan fatiga para comprenderlo.

Cambie los sermones por el diálogo. En lugar de explotar ante las acciones poco maduras de su hijo, muéstrele empatía haciéndole ver que los errores son parte de la vida y que usted está para acompañarlo.

MUESTRE INTERÉS

Manténgase atento de los pasatiempos de su hijo, acérquese y comprenda alguno de ellos para que puedan crear un lazo donde pueda fluir la conversación y la escucha.

BARRERAS DE LA COMUNICACIÓN

La mayores barreras son la falta de tiempo por las circunstancias laborales de los padres y la desactualización, es decir, desconocer cómo su hijo recibe información y cómo esto influye en la vida del joven.

Evite esos dos factores y mejore la comunicación con su hijo. “Una buena noticia es que cada vez más escuelas se suman al cuidado de los niños y adolescentes.

“Como psicóloga es muy gratificante ver como las instituciones le dan la importancia que tiene a la salud emocional adolescente como parte fundamental de la vida del ser humano, iniciando desde la infancia o acompañando a los adolescentes”, dice la psicóloga Kimberly Villatoro.

“Sin embargo, hay mucho camino por recorrer, pues se siguen estigmatizando como manipuladores, débiles y susceptibles. Falta mucha comprensión de parte de los adultos y autoridades. Sin embargo cada escuela que incorpora la salud emocional es un triunfo”.