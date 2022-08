Cambios en la pubertad: aspectos físicos y psicológicos

SAN PEDRO SULA. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la adolescencia comprende desde los 10 hasta los 19 años donde se da el periodo de crecimiento para pasar de la infancia a la adultez. Cabe mencionar que el rango de edad puede ser variable, dependiendo de la adaptación del adolescente.

Esta faceta de la vida humana ha sido categorizada por mucho tiempo como problemática e incomprendida, dejando de lado el valor que tiene para el aprendizaje y desarrollo físico y emocional de los futuros adultos.

Como adulto debe dejar de lado los prejuicios en esta etapa, evite adoptar una postura a la defensiva por las inquisiciones de su hijo, recuerde que el adolescente está empezando a interpretar el mundo y a cuestionar todo, en lugar de evitar sus cuestionamientos, aprovéchelos para entablar el diálogo en torno a la confianza y comprensión.

La OMS divide la adolescencia en 3 etapas:

Adolescencia temprana: Es entre los 10 y 13 años. Las hormonas sexuales comienzan a estar presentes y por esto se dan cambios físicos: “pegan el estirón”, cambian la voz, aparece vello púbico y en axilas, olor corporal, aumento de sudoración y con esto surge el enemigo de los adolescentes: el acné. Comienzan a buscar cada vez más a los amigos.

Adolescencia media: Es entre los 14 y 16 años. Comienzan a evidenciarse cambios a nivel psicológico y en la construcción de su identidad, cómo se ven y cómo quieren que los vean. La independencia de sus padres es casi obligatoria y es la etapa en la que pueden caer fácilmente en situaciones de riesgo.

Adolescencia tardía: Desde los 17 y puede extenderse hasta los 21 años. Comienzan a sentirse más cómodos con su cuerpo, buscando la aceptación para definir así su identidad. Se preocupan cada vez más por su futuro y sus decisiones están en concordancia con ello. Los grupos ya no son lo más importante y comienzan a elegir relaciones individuales o grupos más pequeños.

A continuación le compartimos seis consejos clave que forman parte de “La guía de adolescentes para padres” publicado por las Aldeas Infantiles SOS México para acompañar a sus hijos de la manera más adecuada y efectiva durante este complejo y hermoso proceso de volverse un adulto responsable y funcional en todos los sentidos.

1. Ellos buscan privacidad, usted respétela. Su hijo se está autodescubriendo, pero aún no se reconoce y ante esta situación prefiere aislarse y tomar decisiones por cuenta propia. Debe respetar su espacio, pero hágale saber que está ahí para cuando le necesite y recuérdele que lo quiere. Es importante que se sienta valorado.

2. Ellos cambian su imagen, fortalezca su autoestima. En esta etapa, el adolescente pasa por cambios físicos que le generan complejos y es probable que se sienta mal por ellos, pero es bueno que usted le recuerde lo positivo que tiene, haláguelo de vez en cuando, eso le ayudará a elevar su autoestima. Él se lo agradecerá internamente.

3. Ellos no controlan sus emociones, sea comprensivo. Durante la adolescencia el cerebro no ha madurado en su totalidad, por ello existe un descontrol de sus emociones, puede pasar de la euforia a la frustración, eso a usted le puede causar molestia, incluso le parezca un drama, pero comprenda que su hijo vive momentos de confusión, así que puede darle su espacio o escucharlo, esto dependerá de la situación.

4. Ellos se sienten inseguros, apóyelos. No sabe lo que quiere y siente incertidumbre ante las situaciones que se le presentan en la escuela, con la familia o amigos, aunque su hijo no lo acepte aún necesita de su cariño y acompañamiento, por eso recuérdele que está para apoyarlo y que puede confiar en usted. Esto le impulsará a tomar decisiones importantes sabiendo que sus padres estarán siempre para guardarle la espalda.

5. Ellos quieren más libertad, deles su voto de confianza. Una de las características más importantes de la adolescencia es el querer ser libres, sin que los padres estén cuidándolos como cuando eran niños, es normal que su hijo busque libertad, pero es importante que comprenda que ser libre significaser también responsable, por ello negocien los permisos y confíen mutuamente, pues oprimirle su deseo de explorar el mundo solo lo frustrará.

6. Los amigos son importantes, pero más sus padres. La adolescencia conlleva a construir relaciones profundas con los amigos, y en ocasiones los anteponen a la familia, porque se sienten comprendidos por ellos, porque pasan por las mismas situaciones, pero eso no significa que no reconozcan el valor de la familia. No se sienta mal por ello, su lugar en la vida de su hijo es irremplazable. Solo recuérdele que usted siempre estará ahí para escucharlo y ayudarlo cuando lo necesite.

Los errores más comunes que cometen los padres

Alejandra Salinas, licenciada en Pedagogía, detalla cuáles son:

Falta de tiempo: Una de las mayores problemáticas para los adolescentes es sobrellevar los problemas de casa y la presión ejercida por parte de los grupos donde se desarrollan, todo esto les afecta cuando no tienen el acompañamiento de sus papás o la confianza y tiempo para hablar con ellos y poder expresarse sobre los conflictos que posee.

Falta de información: Los padres cometen el error de tener prejuicios sociales y no informar a sus hijos de temas importantes como relaciones sexuales, homosexualismo, infecciones de transmisión sexual, por lo que los púberes se informarán de fuentes poco seguras.

Descuidar los valores morales: Se aprenden primero en el hogar, y también las iglesias fomentan su práctica, sin embargo, muchos padres descuidan esa responsabilidad como guías.