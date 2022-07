Sálvele la vida a un perro callejero

Una de las fundadoras del refugio Amor y Abrigo, Geissel Oseguera, invita al pueblo hondureño a tener conciencia de esta problemática. “Esto es la cara del país, los animales en las calles reflejan la falta de amor y tanta necesidad que tienen los animales. Si usted no puede tener un animal, no tenga, nadie lo obliga, pero no los maltrate”, expresó a LA PRENSA.