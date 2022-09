Quiere ser papá soltero

Buenas, buenas, mi querida doctora. Quiero que me des tu opinión, pues tengo muchas ganas de ser papá soltero. En el trabajo me va bien, por lo que soy una persona sin muchas preocupaciones.

Es por eso que no he podido crear una relación estable, pero siempre he querido ser papá, y creo que puedo serlo.

La cuestión es encontrar a una mujer con quien tener un bebé, pero con la que no deba amarrarme. ¿Qué opinas acerca de mi caso? Gracias. Rolando.

Respuesta:

Querido Rolando, se vale que quieras ser padre sin tener que lidiar con la posible madre.

¿Has considerado adoptar? Hoy en día se vale que una persona soltera aspire a la adopción. Podrías considerar un niño o niña que ya camine, vaya al baño y coma sólidos.

Te sería más sencillo cuidarlo. Y si lo que quieres es un niño o niña creado con tu espermatozoide, pues busca a una mujer que te quiera dar su óvulo y llevar cargando por nueves meses a tu hijo sin tener que cargar contigo por el resto de su vida.

Y te preguntaría, ¿qué quieres enseñarle a ese posible hijo o hija tuya acerca de las relaciones entre seres humanos? Revísalo y me cuentas.