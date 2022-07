Se dejó llevar por el momento y ahora espera un hijo

Hola, Doctora Corazón. Fíjate que tuve un novio durante tres meses, todo iba bien y de pronto desapareció. Ya no contestaba mis llamadas ni mensajes ni el Face. Yo le mandé un mensaje cortándolo y ni siquiera ese me lo contestó. Ahora mi problema es que estoy embarazada y es de él. Sí lo voy a tener, como madre soltera, pero tú qué me recomiendas, que le diga o mejor ni se lo menciono. Saludos. Priscila.

Respuesta

Hooola!, querida Priscila. Qué mala onda lo que te ocurre, pero es lo esperable en una relación en la que a los tres meses, cuando ninguno ha conocido realmente al otro, ya hay cama de por medio, y sin condón, ¿qué esperabas?, ¿acaso no sabes cómo se embarazan las parejas? En fin, rollo que no te es útil de ninguna manera. ¿Crees que un hombre que no está interesado en ti (porque solo le interesaba acostarse contigo) podría estar interesado en un hijo?, ¿qué esperas que haga por el bebé?Si ya tomaste la decisión de tener a esa criatura, pues aplícate en ser la mejor mamá que puedas ser.