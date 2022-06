Mi historia de amor es como la de Shakira

Hola, doctora Corazón. Me he sentido melancólica estas últimas semanas, y es que me pasó como a Shakira, mi esposo ya no quiso seguir conmigo. Él jura que no me cambió por nadie, pero yo tengo mis dudas, pues así son los hombres. Teníamos casi un año con problemas, yo hice todo lo que estaba en mí, pero siento que él no fue recíproco. Tenemos dos hijos, que me hacen preguntas sobre su papá y no sé qué responderles. Dame un consejo, pues siento que ya nadie me va a querer. La melancólica

Respuesta

Comprendo tu estado de ánimo ante la terminación de tu relación. Lamentablemente nos dijeron que el amor dura para siempre, pero esto solo es posible cuando las dos personas que están en pareja deciden escoger y alimentar su amor cada día de su vida.

Cuando eso no pasa, la relaciones tienen fecha de caducidad, y casi siempre se le acaba el amor a una parte y la otra persona no puede hacer nada, porque el amor de uno no sirve para dos. Dices que tú hiciste todo para salvar tu relación. Pero si él ya no quería estar contigo, no pudo hacer nada para quedarse.

No se trata de cómo son los hombres, se trata de cómo son las relaciones y cómo se fantasea demasiado sobre ellas, dejando de ver la realidad. Dices que tus hijos te preguntan sobre su papá, te toca decirles que entre ustedes se acabó el amor, pero eso no significa que deje de quererlos a ellos.

Te toca salvar la imagen de ese padre, porque fue el hombre que escogiste para tener hijos. Así que si hablas mal de él, estarás hablando mal de ti misma y detus decisiones.