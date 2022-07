Enamorado de una mamá soltera

Hola, Doctora Corazón, estoy saliendo con una chica que tiene un bebé, al principio me rechazaba, pero le insistí y ahora le doy regalos a ella y al niño porque me he encariñado mucho, pero ella me dice que solo me ve como amigo y eso me hace sentir mal, pero no se lo digo; además, ya hemos estado juntos y ella me dice que solo vivamos el momento, que el tiempo dirá si seremos pareja o no, el papá del niño es un hombre casado que la abandonó, necesito un consejo por favor. El ilusionado.

Respuesta

Querido amigo, por lo que me cuentas esta mujer no ha cerrado el círculo de su relación fallida y por eso no tiene nada que ofrecerte.

Es evidente que tú estás interesado en ella, pero también es obvio que ella no puede interesarse en ti porque aún piensa en el papá de su hijo.

Creo que si te alejas, esta mujer podrá tener espacio para evaluar qué quiere hacer de su vida y si puede comprometerse. Las mujeres

que se embarran en relaciones con hombres casados, generalmente tienen grandes broncas con el compromiso y con la autoestima. Así que aléjate para que pueda verte y enamorarse de ti. Ahora estás tan cerca que no puede verte ni sentirte.

En cambio, si le cesas el apoyo incondicional, ella sentirá tu ausencia y tendrá dos opciones, seguir su vida normal porque no le importas, o reflexionar y darse cuenta que sí ocupas un lugar especial en su vida. Y tú también podrás tomar la decisión de seguir sufriendo por un amor no correspondido o emprender un romance formal.