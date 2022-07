Tengo una duda que me mata

Doctora Corazón, te cuento que hay un chavo en la oficina que me trae loca, siempre almorzamos juntos y vamos por café en las tardes, pero a veces veo que en sus redes publica cosas que me hacen creer que es gay y la verdad, me da pena preguntarle, siento que ya no puedo con la incertidumbre, pero tampoco quiero perder su amistad por una pregunta tan incómoda, ¿cómo debería plantearlo?, en verdad quisiera tener una relación con él, pero me da miedo. La dudosa

Respuesta

Si le gustaras a ese chavo en una forma romántica, ya te hubiera abierto la puerta para que entraras. Ubícate

en la situación, son dos buenos compañeros de trabajo que han hecho una buena mancuerna laboral. El hecho de que tú pretendas llevar el asunto a un terreno romántico va a hacer que

pierdas una buena amistad dentro del trabajo y eso no es fácil de conseguir, ya que en los trabajos generalmente se vive en un eterno ambiente de competencia, así que eres afortunada de tener a una persona con la que puedes convivir personalmente y los dos disfrutan del ambiente de trabajo.

Lo que yo puedo ver desde aquí es a dos compañeros que tienen una sana relación laboral y que el interés romántico está solo de tu lado. Si no quieres perder la amistad, identifica que eres tú la que está romanceando, tu compañero no. Y lo de menos es que sea homosexual.

La realidad es que no te ve con un interés romántico, te ve solo como una buena amiga en el trabajo. La vida es así, a veces nos gusta alguien que no se fija en nosotros.