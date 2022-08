Dejaría todo por volver con su ex

Hola, Doctora Corazón, la verdad es que no sé qué hacer y por eso quiero que me des un consejo. Tengo aproximadamente cinco años viviendo con una chava y soy padre de dos niños que tengo con otra mujer; soy muy feliz porque tengo a mis hijos y son la bendición de mi vida, pero no sé porqué cada vez que veo a mi ex siento que dejaría todo por ella; estoy tan enamorado de ella que no sé qué hacer realmente.

La verdad me siento frustrado porque a la chava con la que vivo no la quiero, no la amo, en realidad con quien quiero vivir es con mi ex. No sé qué hacer, por favor ayúdame. Pedro, 30 años, lavador.

¡Hola!, querido Pedro, ¡pues me dejaste de a seis! Si quieres a la mamá de tus hijos, ¿qué hizo que no vivas con ella y a qué se debe que lleves cinco años viviendo con una mujer a la que dices que no amas?

Si realmente quieres estar con la madre de tus hijos, ¿se lo has dicho? Si ella tiene una nueva relación, ¿sabes si ella se siente bien con su vida sin ti? Lo que sientes no vas a resolverlo solo. Necesitas preguntarle a la madre de tus hijos si está interesada en volver contigo, si no se lo dices, todo quedará sólo en tu cabeza, como hasta ahora, y seguirás viviendo con una mujer a la que dices que no quieres. ¿Ella sabe esto? Necesitas hablar.