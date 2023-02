Le es infiel al marido con su primo

Hola, mi querida Doctora Corazón, me gustaría que me dieras uno de tus consejos, pues estoy muy preocupada. Fui a una fiesta en la que bebí mucho y terminé liándome con uno de mis primos.

Él es muy buena onda y siempre nos hemos respetado, pero de tan borrachos que estábamos, terminamos por dejarnos llevar por el momento y tuvimos relaciones en mi casa.

Mi marido no supo nada porque trabaja fuera y se había ido de viaje una semana. Todo iba bien y además de la culpa, no sentía nada más; sin embargo, hace como un mes que no me baja la regla, aunque yo siempre he sido muy regular.

La verdad me preocupa el asunto porque mi pareja y yo siempre hemos querido tener niños, pero nunca habíamos podido, y eso que ya llevábamos tres meses en tratamiento para que pudiéramos concebir.

Estoy casi segura de que el niño, en caso de que esté embarazada, es de mi primo, pero no sé qué hacer. A mí esposo le hace ilusión tener un hijo suyo, pero no sé si esté bien que le diga que el que posiblemente esté esperando es de él.

Sería como una mentira blanca, él no sabría nada y lo educaría como su hijo. El que tampoco sabe nada es mi primo, ya que, según él, no se acuerda de lo que hicimos ese día. ¿Qué hago?

La prima, 29 años

Querida prima, nadie más que tú sabes con qué tipo de cosas puedes vivir el resto del tiempo que te toque en esta tierra. Tú dices que sería una mentira blanca achacarle a tu pareja el posible embarazo con otro.

Lamentablemente, si el embarazo es de tu primo, ¿no se te ha ocurrido pensar que el niño puede parecerse a él?,

¿Nunca has oído el dicho que dice “está pintado al padre” por el parecido que todo el mundo puede ver? Tener sexo sin protección siempre va a tener consecuencias y no se pueden achacar al alcohol, ya que el alcohol no saltó a tu boca para quel o tragaras a fuerza sino que tú (y tu primo por supuesto) tomaron la decisión de beber alcohol sin medida y después encamarse.

Y ya viste, para tu primo ni siquiera fue memorable el asunto, ya que con alcohol tal vez hasta se encamaría con una escoba con faldas. ¿Qué esperabas? Puedes engañar a tu pareja endilgándole un hijo que no es de él, pero tú siempre sabrás lo que pasó.

Así que decide si puedes vivir con eso, ya que es un secreto para toda la vida, y sólo podrás hacerlo si el niño no se parece a tu primo. Y te agrego otra cosa, ¿en serio crees que ninguna de las personas que los vieron juntos en la fiesta se dio cuenta que se fueron a encamar? Ese tipo de situaciones se notan.