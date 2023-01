Esposo agoniza y la esposa no sabe qué decir

Doctora Corazón, estoy pasando por un momento complicado y quisiera unas palabras suyas para sentirme mejor. Mi esposo, la persona con la que he compartido casi toda mi vida, está muy enfermo en el hospital y ya solo queda esperar.

Tenemos casi 52 años de casados. Mis hijos quieren que hable con él, pero no sé qué decirle. Por eso pido tu consejo. Yolanda, 71 años

Respuesta

Querida Yolanda, comprendo cómo puedes estar sintiéndote. Nadie nos enseña a desapegarnos y tampoco se nos ha enseñado a ver con naturalidad el proceso de la muerte.

Cuando alguien muere no se trata de no sentir su ausencia sino de no sufrir por ella y agradecer por el tiempo que se nos dio con esa persona y adaptarse a la nueva forma de vida después de esa muerte. Haz a un lado tu miedo de no saber qué decir.

Trata de hacer un recuento de lo han sido esos 52 años juntos. Ahora es el momento de agradecer por todos los buenos momentos que compartieron y de perdonar por todo aquello que no fue tan bueno. Dale las gracias al padre de tus hijos por serlo y dale tu bendición para que trascienda, dile que estarás bien porque te deja en compañía de tus hijos y tus nietos.

Te recomiendo que no vivas pensando que ya no va a estar sino en lo afortunada que fuiste de compartir la vida con él.