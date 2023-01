No tiene experiencia con las mujeres

Hay una chica que me gusta, pero no sé cómo acercarme para hablar con ella y decirle lo que siento. No tengo experiencia con las mujeres, siempre que una me ha gustado no he tenido el valor de hablarle. Y es que la única vez que lo intenté no pude hablar con la chica, me puse muy nervioso y no me salieron las palabras, entonces ella solo me vio y se alejó y ya nunca me habló. ¿Cómo le hago?, no quiero terminar solo y es que la verdad no soy guapo.

Kevin, 23 años

Respuesta

Querido Kevin, te recomendaría que aprendas a tener una mejor opinión de ti mismo, o sea fortalecer tu autoestima, ya que si vas por la vida sintiéndote feo, pues eso no te ayuda a tener confianza para hablar con la chica que te gusta.

Cada persona tiene su encanto, te lo aseguro. El reto es que no seas tan crítico contigo mismo. Enamórate primero de ti y luego podrás enamorar a alguna chica. Y si aprendes a valorarte a ti mismo podrás tener pareja y también podrás sentirte bien estando solo.

Te sugiero que hagas una lista de tus cualidades y que cada día te digas una frase amable viéndote al espejo. Has estos ejercicios durante 21 días seguidos y vas a notar cómo confías más en ti mismo y vas a atreverte a hablarle a la muchacha que te gusta.

Pero también debes estar preparado para el rechazo, porque a ti puede gustarte alguien, pero tú a ese alguien no. Esto es parte de la vida.