Su esposo quiere tener hijos, pero ella no

Hola Doctora Corazón. Espero que tenga un feliz 2023. Fíjate que yo no lo estoy tanto porque mi esposo me está presionando para que tengamos un hijo y yo no quiero, ya no sé como decirle que no.

Ayúdame, para ver qué puedo hacer con esta situación.

Zaira, 35 años.

Respuesta

¡Hola!, querida Zaira, gracias por tus buenos deseos. ¿Cómo te presiona tu esposo para que tengas hijos?, ¿te obliga a tener sexo?, ¿te obligo a dejar los anticonceptivos?,¿no quiere usar condón? , ¿de qué forma te presiona?

En fin, si ustedes acordaron tener hijos cuando se casaron y ahora has cambiado de opinión, se vale, pero no puedes pretender que él se quede sin hijos si desea tenerlos.

Entonces, tendrás que analizar seriamente dejarlo en libertad para que él tenga hijos con alguna mujer que sí quiera tenerlos. Así como tú no quieres tener hijos y vas a estar bien, él quiere tener hijos porque seguro tiene el deseo de cuidar y formar a otros seres humanos, además de querer tener descendencia para dejar una huella de él en el mundo.

Hay personas que sienten la necesidad de trascender a través de un hijo y se vale. Así como también se vale que no tú no quieras hijos, pero entonces tienes que hacer lo necesario para que tu esposo realice su deseo. Deseo que tu 2023 te dé lo que deseas, así como a tu esposo, qué tal vez se convierta en tu ex.