Paternidad en duda lo atormenta

Hola, Doctora Corazón, buen día. Quiero contarte mi historia porque ya no sé qué hacer. Resulta que estoy saliendo con una chica, llevamos muy poco, pero siempre me dijo que tenía ganas de tener un hijo y que le gustaría que yo fuera el padre.

Resulta que hace un mes me dijo que estaba embarazada y me hizo muy feliz, me dio mucho gusto y todo, hasta platicamos de empezar a vivir juntos, pero me enteré que ha estado viendo a su ex pareja y pues ya no me da confianza, ni siquiera estoy seguro de si realmente el bebé es mío.

De hecho, haciendo una reflexión, hay varias cosas que no me han cuadrado, pero aun así las dejé pasar, pero siento que con un hijo no se puede jugar. ¿Qué me recomiendas?

El preocupado

Respuesta

Querido Preocupado, creo que tienes que sincerarte con esa mujer y decirle lo que sientes en relación con esa criatura. Tal vez te diga la verdad sobre la relación con su ex o talvez logres que te confiese que tiene dudas sobre quién es el padre del niño.

O puedes decidir si quieres dar un salto de fé y juntarte con ella a pesar de las dudas que tengas sobre tu paternidad. O puedes decirle a ella que sólo decidirás juntarte con ella cuando le hagan un examen de ADN al bebé para saber si es tuyo.

El problema es que si tienes dudas sobre tu paternidad, no vas a poder ser un buen padre y tampoco una buena pareja, porque la confianza es la base de toda sana relación.