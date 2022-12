Le pesa su soledad

Hola Dra Corazón, quiero contarte que no consigo pareja y no sé qué hacer, cómo podría hacerle para conseguir una chica que me ame y que sea igual de caliente que yo. Recomiéndame algo, ya no sé qué hacer, he estado solo mucho tiempo. Alex, 26 años.

Dra Corazón:

Querido Alex, gracias por ser mi fan. ¿Quieres encontrar una chica que te ame y que sea caliente como tú? Bien por ti, búscala. No hay manera de que yo la encuentre para ti. Es tu trabajo encontrarla.



Dices que has estado mucho tiempo solo, ¿según tú cuánto es mucho tiempo? En fin, hoy en día muchas personas buscan en las redes sociales (confieso que yo desconfío), y otras buscan en los sitios por los que pasan, o en la colonia en la que viven,o le piden a los amigos que le presenten a alguien, o toman algún curso para toparse con personas con aficiones semejantes. ¿Dónde has buscado tú? El reto es que no te des por vencido y busques hasta encontrar.