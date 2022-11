Quiere superar rápido su ruptura

Hola, Dra Corazón , espero que estés muy bien. Quisiera que me diera algunos tips para sanar mi corazón roto , acabo de terminar una relación y necesito saber cómo hacerle para que el proceso sea menos doloroso y tal vez más rápido. Qué consejos me daría usted para rehacer mi vida. Saludos y que tenga lindo día. Fabiola, 29 años.

Dra Corazón

¡Hooola!, querida Fabiola, gracias, yo estoy muy bien y deseo que también tú logres sentirte bien.

Necesitas saber que no existe un camino corto para atravesar y superar un duelo. El duelo duele y toma el tiempo que se necesita, ni más ni menos. Y el dolor es el que tú necesitas experimentar porque has sido tú la que experimentó esa relación que no salió como hubieras deseado.

Necesitas aceptar que estás en un proceso de duelo por la pérdida que tuviste y no sólo por la relación que terminó sino por todas las expectativas que creaste alrededor de ella, tal vez casarte, tener hijos y vivir feliz para siempre como dicen los cuentos de hadas.

Hoy ya sabes que la vida tiene rupturas y hay que sobrevivir a ellas. Dices que tienes el corazón roto, y es verdad, pero el corazón sana, sólo hay que darle tiempo, y comprender que la relación duró lo que tuvo que durar y en algún momento podrás recordar la relación como una experiencia que te dejó una enseñanza.

El duelo, como te dije, duele y también enoja y entristece, pero después se llega a la comprensión y a la aceptación del hecho y entonces el corazón se repara y la vida sigue.Cuando llegues a este punto tendrás ganas de relacionarte de nuevo y lo harás con más conciencia y menos fantasía.

Las personas tendríamos que aprender a amar con los ojos abiertos y no con las fantasías que organizamos en la cabeza. Y si se te atora mucho la carreta de la aceptación, te recomiendo que acudas a terapia. Deseo de todo corazón que te recuperes y que dejes de buscar cualquier tipo de atajo en la vida.