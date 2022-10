Por no estar sola, está con “ese”

Carla, 30 años.

Espero esté muy bien Dra Corazón, quiero platicarle mi caso para que me dé un consejo de esos que sólo usted sabe. Mire yo estoy en una relación sentimental con un muchacho desde hace 6 años, desde hace 2 vivimos juntos, pero no me siento muy cómoda en muchos aspectos. Primero en el sexual, no me nace tener relaciones con él y parece que él tampoco conmigo, porque ni me toca.

Dos: no siento que sea ‘el chico con el que voy a vivir por siempre’, o sea, no me veo como otras parejas que siempre están enamoradas, yo a cada rato hago corajes porque no es detallista, no ayuda en la casa, cosas que ya le he dicho, y pues él no pone mucho de su parte.

A veces quisiera regresarme a vivir sola o hasta con mis papás, porque me choca que yo sea la que hace todo en la casa, aparte de trabajar y él no puede ni lavar su taza de café porque “no tiene tiempo” y yo hago tele trabajo.

El otro día me enojé mucho porque siento que me humilló, me habló como si yo no entendiera,no sé cómo explicarle, pero cambió su tono de voz y me habló como cuando alguien tiene retraso y le tienes que hablar súper lento, y es la segunda vez que me lo hace y ya le he dicho que odio eso, que lo que para él puede parecer obvio, para mí puede ser que no. Dra, a veces me siento muy agobiada por esta situación. Ayúdeme.

Dra Corazón

Querida Carla, siempre he creído que estar en pareja es una vocación y un arte. Una vocación porque hay que aprender a comunicarse, a ceder, a negociar y a aceptar a la otra persona tal cual sin intentar cambiarla o hacerla a nuestro molde. Y un arte, porque hay que saber cuándo se está con alguien por obligación, por incapacidad para estar solo, porque “dicen” que hay que estar en pareja, porque la familia presiona, en fin, por cualquier razón que no es el amor, y saber salirse de ahí cuando no existe nada importante para compartir.

¿Cuál es tu caso? No estás obligada a quedarte con ese joven a menos que quieras, pero debes aceptarlo tal cual es y no esperar que lave su taza o te hable sin “humillarte”. Y te diría, si ni siquiera hay atracción entre los dos como para intimar con frecuencia, ¿qué hay entre ustedes, más allá de seis años juntos? Y te diré que dudo de ustedes dos, porque estar en pareja es estar a la par con el otro y todo indica que no están a la par.

El deseo es importante, la colaboración y la comunicación, si no tienen esto, ¿qué tienen como para seguir juntos? Si sola no puedes solucionar lo que te ocurre, te sugiero que acudas a terapia.Te deseo de todo corazón que logres construir tu felicidad, y ésta depende de ti nada más, no de lo que te rodea y menos de una pareja.