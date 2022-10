Mi novia me trata como su hijo

Qué tal Dra Corazón, ¿cómo está? quería hacerle una consulta. Estoy por casarme con mi novia, llevamos dos años, pero de unos meses para acá ha cambiado, pues el otro día me pidió mi celular para revisar mi Face y me dijo que bloqueara a varias amigas, que porque no quería que las tuviera de contacto.

Al principio me dio risa, pues pensé era un poco celosa, pero ahora me insiste y dice que cuando estemos casados ya no me va dejar ir al gimnasio solo o salir con mis amigos.

No sé cómo decirle que no me parece su actitud, pues no quiero perderla, pero no se vale que me pida todo eso, ¿qué puedo hacer, Dra, cómo resuelvo esta situación? Saludos y gracias por el tiempo.

Daniel, 30 años.

Dra Corazón:

Querido Daniel, si no quieres perder a esta mujer controladora, celosa e insegura, prepárate para vivir un infierno, porque cuando estén casados su nivel de control aumentará porque ya te verá como su propiedad, y, en consecuencia, esperará obediencia total de tu parte.

Date cuenta que te está diciendo lo que hará, como no dejarte ir al gimnasio o salir con tus amigos. Te va a dar trato de hijo, no de pareja. Estar en pareja es estar a la par, no uno por encima de otro.

Un amor sano y maduro respetan la individualidad de uno y otro. Tal vez funcione que vayan a terapia de pareja antes de casarse para que cada uno logre mejorar su relación y la concepción que tiene de sí mismo. Si no hacen algo ahora, el matrimonio que te espera será una pesadilla.