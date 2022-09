Un padre soltero que se siente solo

Doctora Corazón, espero te encuentres bien y gracias por darnos este espacio, espero puedas ayudarme.Vivo con mis tres hijos y desde hace dos años estamos solos; su mamá se fue y hasta la fecha he estado en las buenas y en las malas con ellos, me he dedicado al 100 por ciento, pero hay veces que me siento solo y me gustaría conocer a alguien. Yo sé que éste no es tu trabajo, pero ¿podrías decirme si conoces algún lugar donde se reúnan personas que estén en mi misma situación? Kum, 44 años, chofer.

Respuesta

¡Hola!, querido Kum. “Me siento solo”, dices. Lo ideal será que aprendas a estar solo y a disfrutar de ello, ya que cuando lo consigas, lograrás atraer a tu vida a alguien con quien compartir no a alguien que te quite la soledad.

¿Dónde buscar una nueva compañera? No sé. Lo que he visto en sitios de Internet es que las personas mienten, y ni buscan compañía y menos una relación de largo plazo, porque la realidad es que no saben qué buscan (hombres y mujeres), y si no saben lo que buscan pues no encuentran. ¿Qué hacer? Ver lo cercano.

Amigas de tus amigas o de tus parientes, de los lugares que frecuentas, y también podrías tomar algún curso de desarrollo humano, éstos siempre son sitios donde hay una gran cantidad de mujeres sin pareja.

El reto es que no pongas en otra persona tu felicidad, sino que aprendas, insisto, a ser feliz solo y entonces te será más sencillo acompañar a alguien más en la vida y dejarte acompañar.