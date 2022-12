Mujer espía al marido detrás de la puerta

¡Hola, Doctora Corazón! Últimamente he escuchado conversaciones de mi marido, detrás de la puerta de su despacho, y siento que me está engañando o que por lo menos anda en plan de conquista, no me gustaría reclamarle y ocasionar un conflicto porque no tengo nada seguro, pero tampoco quiero estar con la incertidumbre.

¿Qué me recomiendas? La insegura

Respuesta

¡Hooola!, querida Insegura, ¿te parece que es una actitud adulta andar espiando tras la puerta? Supongamos que tu esposo te pone el cuerno, ¿qué vas a hacer?, ¿en serio crees que el tema es pescarlo o confrontarlo?

Dices que no quieres estar con la incertidumbre, muy bien por ti, pero el tema no es saber si tu esposo tiene otra mujer, el reto es que sepas que demonios pasa con tu relación.

¿Tú crees que un buen matrimonio da espacio a que haya amantes? Fíjate que no. Entonces, insisto, el reto es que revises tu matrimonio, porque puedes creer que eres la esposa del año, ¿pero puedes decirme quién da ese título?

En vez de que te quedes tejiendo telarañas en tu cabeza, atrévete a hablar con tu esposo para revisar su matrimonio, a veces hay que afrontar la realidad para identificar si las personas pueden quedarse en una relación o para que se den cuenta de que ya no tienen nada que hacer juntas.

Habla con tu esposo y averigua qué pasa en tu matrimonio, insisto, un tercero no entra en un matrimonio sano y comprometido en la relación. Amar a alguien es una decisión de cada día y depende de cada una de las personas que está en una relación de pareja.

