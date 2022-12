“Crush” en el gimnasio, ¿cómo hablarle?

San Pedro Sula.

Hola, Doctora Corazón. Quiero preguntarte cómo le hago para que una chica se fije en mí, va al mismo gimnasio que yo, pero no sé cómo hablarle y decirle que me gusta mucho. Échame la mano, por favor. - Javier, 23 años

Respuesta:

Mucho gusto, Javier. Me encantaría echarte la mano, sin albur, pero la realidad es que sólo tú puedes ayudarte. Es necesario que te atrevas a acercarte a ella para decirle lo que sientes.

No hay fórmulas secretas para conquistar a alguien, porque si no hay atracción, no se puede empezar a construir algo. Así que has aun lado tu temor o inseguridad y dile que las has visto en el gimnasio, que te gusta mucho y que quieres que te conozca.

Si tú no te haces presente, ella no sabe que existes en el planeta. Así que anímate a hablarle y deja que pase lo que tenga que pasar.

Y no te claves si te batea, el rechazo es parte de la vida y te quedarás con la tranquilidad de que lo intentaste.