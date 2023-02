No aguanta los celos de su novio

Hola Doctora Corazón. Quisiera que me diera un consejo, ya que mi novio es muy celoso y no sé qué hacer. Si alguien se me acerca a hablarme se enoja, si me hacen un comentario en las redes sociales, ni te cuento, pero la verdad es que yo no le doy motivos, pero siempre está celoso.

Atentamente

Nailea

Respuesta

¡Hooola!, querida Nailea. Dices que no le das motivos a tu novio para celarte, pero él no necesita que le des motivos, él es el motivo, él se automotiva a ser celoso.

La realidad es que tú no puedes cambiar la forma en la que él te ve y se ve. Él no se siente suficiente para ti y no se cree merecedor de amor, entonces, aunque tú te quedes encerrada en tu casa y canceles todas tus redes sociales, él se va a encelar de las cortinas colgadas en tu casa.

Él tiene un problema que amerita terapia y tú no puedes obligarlo a tomarla. Lo único que sí puedes haceres dejar de salir con él, porque esos celos van a ir en aumento y tú te vas a sentir cada vez peor. Eso no es amor y tampoco es una relación de pareja que merezca la pena vivirse