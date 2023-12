Daniela Aguilar, de fan a estrella del grupo Atomic Rose

San Pedro Sula

En solo tres años, el grupo capitalino Atomic Rose pasó de ser desconocido a ser escuchado en 107 países, según Spotify, y a tener 49,500 escuchas anuales en la misma plataforma, y parte de ese éxito es gracias a Daniela Aguilar, la vocalista principal del grupo. Como banda independiente en una industria local emergente, Atomic Rose se encarga absolutamente de todo: grabar y producir sus temas, hacer sus videos, la publicidad, fotos, organizar eventos y hasta las peticiones de patrocinio. “No ha sido fácil, considerando que no es algo que nos sostiene económicamente, por lo que todos tenemos trabajos de tiempo completo, pero hemos sido muy constantes y dedicados y eso nos ha generado fruto a pesar de las adversidades”, explica Daniela. La joven de 26 años de edad nacida en Tegucigalpa y graduada de la carrera de Mercadotecnia cuenta en entrevista que todo inició gracias a ser seguidora del grupo, antes conocido como Red Rockets. ¿Cómo llegas al grupo? En realidad comencé como una fan de la banda. Eduardo, el baterista, es mi amigo desde la universidad e iba con él a los conciertos. Él estuvo en la escuela de música y cuando me decía que tenía una voz especial y que debía dedicarme a eso no tuve más opción que creerle. Y así inicias en Youtube...Eduardo me ayudó a grabar “I don’t wanna be you anymore”, de Billie Eilish, y la publicamos en Youtube por pura diversión. Luego, Gabriel (el bajista de la banda) vio ese video y me invitó a cantar una canción con ellos. La conexión que tuvimos musicalmente fue tan fuerte que empezamos a hacer más y más canciones juntos, hasta que me convertí en parte de la banda a finales de 2019. En febrero de 2020 lanzamos nuestro primer EP con temas originales y bajo el nombre de Atomic Rose y ya en 2021 iniciamos con los conciertos. ¿Cómo describes tu estilo musical? Nuestro estilo es retro, nostálgico, edgy y melancólico. Nuestras letras transmiten el mismo sentimiento que los sonidos. Es todo muy liderado por las emociones. Lea: Atomic Rose: la banda hondureña ‘dream pop’ que rompe esquemas

¿Cómo te sientes al ser la única chica del grupo? Nunca me había sentido tan bienvenida tan de inmediato a un círculo de amigos. Desde la primera vez que estuve en su estudio (el cuarto de Gabriel) pude percibir que ellos eran primero amigos y luego compañeros de banda. Su energía es contagiosa, y me sentí identificada con ellos al instante. En la industria no hay muchas mujeres, entonces me alegra poder ser una representante estando al frente de una banda y darle el toque femenino y sensible a nuestra música. ¿Qué es lo mejor de esta experiencia? Creo que lo mejor de estar en una banda con hombres es que siempre me siento a salvo. El mundo es tenebroso para una mujer, y más cuando vas creciendo en la escena. Ellos siempre están ahí para cuidarme y defenderme ante cualquier cosa. Lo más difícil supongo que es estar en el foco, tanto de lo positivo como lo negativo. ¿Cuál ha sido tu mayor desafío como artista en un país como el nuestro? En Honduras, la escena musical nunca ha sido grande, entonces bandas nuevas como la nuestra trabajamos duro para que poco a poco comience una cultura de apoyo hacia el talento nacional y la costumbre de asistir a conciertos de bandas locales con música original. Nuestro género, el indie-pop-alternativo, no es lo que escucha la mayoría de la población, por eso jamás creímos que nos iban a escuchar, pero para nuestra sorpresa hemos llegado a los corazones de más hondureños de lo que pudimos haber imaginado. Agradecemos mucho su apoyo y su lealtad. Además: Paola Peña: “‘Reto’ cambió mi vida y me ayudó a sanar”