Cómo vestir para la cena navideña del trabajo

La regla de oro es ser siempre discreta, ya sea que te vistas o te comportes. Esta es tu oportunidad de presentar la imagen corporativa o profesional que deseas dar.

Si bebes, bebe con moderación y no bailes muy provocativa, aunque esté de moda.Los vestidos o faldas demasiado cortos y escotes que no dejen nada a la imaginación, son un no rotundo. Elige ropa que te haga sentir bien.

Si el festejo navideño de tu trabajo es de día, un conjunto de chaqueta y pantalón es la elección perfecta. La ropa en colores como blanco, burdeos, rojo, verde, están de moda. Un jumpsuit puedes combinarlo con chaqueta o túnica.

Otras opción de vestir es una combinación de falda de cuero hasta dos dedos por encima de la rodilla, una blusa con lazo. Un look sobrio, sencillo, elegante y muy funcional.Una falda midi con pliegues lisos o estampados florales, es otra buena idea, puedes combinarla con una blusa fina con accesorios a juego.

También puedes usar un a falda lápiz de tejido metálico con medias y un jersey estilo crop top o si no una blusa blanca manga 3/4. Si vas a una fiesta, elige un vestido en terciopelo, puede ser extra largo o midi.

El color puede ser negro, azul oscuro, lila, gris o verde oscuro. En tema de zapatos, opta por unos nude o metalizados como el dorado o plata.

