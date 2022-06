Desde septiembre del año pasado no habían lanzado música, pero no dejaron de componer, escribir y prepararse para promocionar su nuevo sencillo, cuyo concepto fue creado desde hace dos años.

Inspiración del nuevo sencillo

Se podría decir que su nuevo sencillo está inspirado en el libro/película “Gone Girl”, de la escritora Gillian Flynn.

“Nos inspiramos de todo un poco, podríamos resumirlo a una crisis existencial, alguna batalla mental, los artistas siempre usan su arte para desahogarse”, asegura Aguilar, que junto a Daniel Frañó, Gabriel Fléfil, Iván Zaldivar y Eduardo Moreno conforman el grupo.

La banda que es originaria de Tegucigalpa ha cautivado a los hondureños con sus múltiples canciones, entre ellas “Marry Yourself”, “One Day”, “A Simple Place” y “We Made It”.