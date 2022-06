En el mismo podcast, aseguran que tras verse descubierto, el jugador español dejó la casa que compartía con la colombiana y sus dos hijos, para mudarse a su departamento de soltero.

Esto lo habrían confirmado antiguos vecinos del jugador del Barcelona, quienes lo han visto entrar y salir del edificio. Además explican que Piqué “está desenfrenado, de disco en disco”.

¿Indirecta de Shakira?

En redes sociales ha surgido la teoría de que Shakira habría hablado de la crisis que su relación enfrenta en su más reciente sencillo “Te felicito” con Rauw Alejandro, pues la letra incluye frases como: “Por completarte me rompí en pedazos; me lo advirtieron, pero no hice caso”, “me di cuenta que lo tuyo es falso; fue la gota que rebasó el vaso”.