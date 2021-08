Test de inteligencia: ¿Quién se podría accidentar primero?, tu respuesta revela algo de tu ser

Redacción.

Los test de inteligencia se siguen popularizando en las redes sociales. Esta vez la dinámica es muy sencilla: observa las figuras y escoge la que se podría accidentar primero. ¿Ya tienes la respuesta? ¡Comencemos!



Figura A: Eres una persona que está en contacto con sus emociones. Te gusta la honestidad y tu energía brilla. Sabes identificar bien tus emociones, y generalmente las compartes con alguien que esté cerca de ti.



Figura B: Sos buen observador y muy realista. Las especulaciones no van contigo, encaras los problemas y no dejas que se vuelvan una bola de nieve. No te gusta tener una pareja complicada.



Figura C: No te gusta dejar a medias nada. Lo que empiezas, lo terminas. Te sientes cómodo con las cosas sencillas. Hay quien cree que tienes un genio oculto.

Figura D: Se te ocurren las ideas que a los demás nunca se les ocurrirían. Tienes un estilo único y amas los retos. Si te desarrollas en el ámbito artístico y creativo puedes tener mucho éxito; por ejemplo, serías un excelente músico.