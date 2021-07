¿Milagros Flores se encontró en Colombia al doble de Maluma?  

San Pedro Sula, Honduras.

Milagros Flores, la presentadora hondureña, viajó a Colombia recientemente para disfrutar de unas inolvidables vacaciones y en una de su travesía se encontró con un joven que dice ser imitador de Maluma.



El inesperado encuento ocurrió cuando, La hermosa catracha, juntos a sus amigas, recorrían la popular avenida 70 en Medellín, la cual está llena de bares y restaurantes, cuando se acercaron algunas personas, entre ellas este joven.



Aunque al principio no quería mostrar su talento, no tardó mucho el revelar su voz y así mismo cantó algo de su autoría.



La bailarina y presentadora compartió en redes sociales fotografías y videos de lo bien que la ha pasado y lo enamorada que está de dicha ciudad.



En una de ellas compartió a sus seguidores que no solo es un viaje, si no una experiencia de vida y un recuerdo que se quedará con ella toda la vida.



Por su parte, muchos de sus seguidores le comentaron en redes sociales lo bien que le ha sentado el viaje y otros le cuestionaron si había viajado para hacerse alguna cirugía plástica.