Mega viral: Pareja halla una serpiente en la bolsa de la lechuga

Redacción.

Una espantosa sorpresa se llevó una pareja en Sídney, Australia, cuando al desplegar en su casa los paquetes que habían comprado en la tienda, notaron que en la bolsa donde venía la lechuga había otra cosa que se movía. La imagen se viralizó en las redes sociales.

Nada más y nada menos, que una rara serpiente venenosa de cabeza pálida. Para dicha de la pareja, el peligroso animal no trató de atacarlos.

La serpiente fue extraída de la bolsa por un experto en este tipo de especies. Se trataba de una serpiente de cabeza pálida -Hoplocephalus bitorquatus-, muy ponzoñosa.

"Se movía y sacaba su pequeña lengua", dijo el australiano que encontró la serpiente al medio The Guardian. "En realidad fue su lengua la que me hizo saber que no era un gusano gigante. Me habría sentido más cómodo con un gusano, para ser honesto", compartió.

Tamaño

La serpiente cabeza pálida hallado por la pareja tenía apenas 20 centímetros por tratarse de un ejemplar joven, pero de adulto, este ofidio puede llegar a medir casi un metro de longitud.