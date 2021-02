VIRAL: Como de película joven se salva de morir de las fauces de cocodrilo por video de YouTube

Australia.

Como sacado de una película de terror fue el momento que vivió Isaac Adidi (21), quien se salvó de las fauces de un enorme cocodrilo.



La historia, que se ha hecho viral, ocurrió en el estado australiano de Queensland cuando este intrépido joven y su amigo Malik Cockatoo-Mueller nadaban en un estanque, justo en la península de Cape York.



De pronto, mientras disfrutaba del chapuzón sintió que el enorme animal lo agarró por detrás y comenzó a arrastrarlo hacia el fondo.

Además lea: Joven en EEUU se peina con pegamento y luego pide ayuda en internet



Gritó pidiendo ayuda y e intentó luchar, mientras su amigo lo agarraba e traraba de llevar a la orilla.



En medio del temor y la adrenalina, Isaac recordó lo que había visto en un video de Internet, que trata sobre cómo sobrevivir al ataque de un reptil de este tipo, y golpeó los ojos del cocodrilo hasta liberarse.



"Intentó sumergirme, luego me dejó ir por un segundo y seguidamente me agarró por una mano y me volvió a sumergir", detalló el joven.



Aunque quedó sangrando de la mano y la espalda, pudo nadar hasta la orilla mientras el animal lo perseguía, pero finalmente lo perdió de vista.



"Estoy bastante seguro de que le sacó el ojo al cocodrilo", expresó el amigo del valiente joven. Se desconoce el estado de salud del animal, pero está siendo buscado por oficiales de vida silvestre.



Isaac fue llevado de emergencia a un hospital y tuvo que ser operado de una mano, así mismo, de recuerdo se quedó con un diente del reptil incrustado en la palma de la mano.

El TUTORIAL QUE TE PUEDE SALVAR LA VIDA