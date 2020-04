Video viral: Amante de periodista se pasea semidesnuda mientras él hace entrevista en vivo

Redacción.

Las videollamadas en casa pueden representar un peligro a la privacidad si no tienes cuidado, y es que un periodista fue descubierto con su amante durante su participación en un programa de televisión, dejándola ver caminando por su casa en ropa interior.

Solo un par de segundos bastaron para que las imágenes se viralizaran por las redes sociales, sacudiendo una tremenda controversia en la farándula española.

Mientras el periodista español Alfonso Merlos era entrevistado por un colega, en el fondo de la escena apareció una joven semidesnuda, que de inmediato confirmaron, no era su esposa.

Medios españoles confirmaron que la pareja de Merlos se enteró de inmediato de la situación y puso punto final a su relación. Su pareja Marta López descubrió en ese vivo que la estaban engañando y no tardó en reaccionar.

"Es una situación muy desagradable. Sé quién es perfectamente. No te puedo decir más, no te quiero colgar. No quiero decir nada más, de verdad”, declaró López a una revista.

Críticas

La cuenta de Instagram del periodista español se llenó de insultos y críticas por parte de los internautas, quienes lo llenaron de calificativos como "cochino", "infiel" y hasta "patán".

Por su parte, Merlos ha preferido guardar silencio y no ha reaccionado al respecto. Medios locales también identificado a la amante de Merlos, como Alexia Rivas, también periodista.