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Senegal responde tras perder su título de la Copa África por descalificación

Esta acción llega luego de que el Comité de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) decidiera descalificar a Senegal por abandonar el campo durante la final, otorgando la victoria a Marruecos por 3-0.

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