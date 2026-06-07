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Deportes
Noruega y Haaland evitaron la caída ante Marruecos previo al Mundial 2026
El combinado noruego evitó la derrota gracias a su capacidad de reacción en los momentos claves.
Redacción La Prensa
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Actualizado: 07 de junio de 2026 a las 16:06
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Redacción La Prensa
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