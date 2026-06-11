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Deportes
México vence a Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial
El Tri cumplió venciendo a los sudafricanos en el estadio Azteca en el primer partido de la Copa del Mundo 2026.
Redacción La Prensa
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Actualizado: 11 de junio de 2026 a las 15:06
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Redacción La Prensa
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