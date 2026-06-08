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Javier López señala fichajes y es contundente: "Motagua es el más grande"

Recién coronado campeón del fútbol hondureño con Motagua, el entrenador español disfruta de unos días de descanso en su país natal, pero sin dejar de pensar en los desafíos que se avecinan para las Águilas.

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