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Florentino Pérez gana las elecciones y seguirá como presidente del Real Madrid

La elección puso fin a más de dos décadas sin una contienda electoral de peso en el Real Madrid, ya que Florentino tuvo que enfrentarse a la candidatura de Enrique Riquelme.

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