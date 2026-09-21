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Video del enfrentamiento en el que murió el policía Erlin Izaguirre ​​​​​​​en La Lima

Las imágenes grabadas por un sistema de vigilancia muestran el hecho violento registrado ayer domingo

  • Actualizado: 21 de septiembre de 2026 a las 13:09 -
  • Redacción La Prensa
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