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Juticalpa le quita el invicto a Marathón de una épica remontada

Con gol en los últimos minutos, el Juticalpa FC derrotó por 3-2 al Marathón en el cierre de la octava jornada del Torneo Apertura 2026.

  • Actualizado: 20 de septiembre de 2026 a las 21:09 -
  • Redacción La Prensa
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