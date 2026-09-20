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Precios de los combustibles a partir del lunes 21 de septiembre
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Juticalpa le quita el invicto a Marathón de una épica remontada
Con gol en los últimos minutos, el Juticalpa FC derrotó por 3-2 al Marathón en el cierre de la octava jornada del Torneo Apertura 2026.
Redacción La Prensa
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Actualizado: 20 de septiembre de 2026 a las 21:09
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Redacción La Prensa
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