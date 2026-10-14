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Pierde la vida hondureña tras 45 días en coma; su hermano es sospechoso

San Pedro Sula. La jovencita Norma Aracely Guevara Quintanilla murió después de permanecer 45 días en coma por las quemaduras que le habría provocado su hermano, quien, según averiguaciones policiales, también la agredió sexualmente en Tela, Atlántida.

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