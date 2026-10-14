*
Precio del dólar
*
Horóscopo
Inicio
Lo último
LP Premium
Reportajes
Especiales
LP Datos
Trámites
Mente Sana
Fotogalerías
Honduras
Sucesos
Deportes
San Pedro Sula
Mundo
Espectáculos
Sociales
Economía
Dinero & Negocios
Sendas del café
LP Verifica
Videos
Opinión
Editorial
Columnistas
Caricaturas
Edición PDF
Revistas
Amiga
Guía Médica
Utilidad
Tecnología
Buen Provecho
Brand Studio
Te Interesa
Marketing & Empresas
Ediciones comerciales
Boletines
Grupo OPSA
El Heraldo
Diez
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Suscríbete
Ingresar
Lo Último
Honduras
Sucesos
Mente Sana
Deportes
Mundo
Espectáculos
Fotogalerías
LP Verifica
Premium
Videos
Edición PDF
Cortes de energía este miércoles 14 de octubre, consulta la lista
hace 2 min
X
Inicio
.
Multimedia
.
Videos
Impactante granizo, tormenta eléctrica y fuertes vientos golpean Santiago de Chile
Redacción La Prensa
seguir +
Actualizado: 14 de octubre de 2026 a las 09:10
-
Redacción La Prensa
Autor marcado para seguir
Añadir La Prensa como fuente preferida
Últimos Videos
Mundo
Restringen el acceso a las Cataratas del Iguazú por una fuerte crecida del río
Redacción La Prensa
Videos
Condenan a 6 años a adolescente por el asesinato de Katy Mazorca en Tocoa
Redacción La Prensa
Sucesos
Explosión de pólvora deja un muerto y tres heridos en Chamelecón
Redacción La Prensa
Videos
David Suazo responde a polémicas declaraciones del 'Nene' Obando sobre los legionarios
Redacción La Prensa
Deportes
Atlético de Madrid doblega al United en Champions
Redacción La Prensa
Videos
El Padre Sandro Aguilar Lanzó Un Fuerte Reclamo Por El Precio De Los Combustibles
Redacción La Prensa
Espectáculos
Muere RJ Mitte, actor de ‘Breaking Bad’, a los 34 años
Redacción La Prensa
Videos
Florinda Meza Llora La Pérdida De Su Compañero De 14
Redacción La Prensa
Deportes
El Bayern sufre y cede empate contra un debutante de la Champions League
Redacción La Prensa
Deportes
'Jocón' Reyes sale en defensa de Cristopher Meléndez y habla de la Selección de Honduras
Redacción La Prensa
Deportes
Barcelona le remonta y golea al Galatasaray en Champions
Redacción La Prensa
Videos
Perrito sobrevive tras ser arrastrado por el río Mapocho
Redacción La Prensa