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David Suazo responde a polémicas declaraciones del 'Nene' Obando sobre los legionarios

César 'Nene' Obando, exfutbolista del Motagua y de la Selección de Honduras, expuso que los legionarios catrachos únicamente juegan bien en sus equipos y David Suazo responde.

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