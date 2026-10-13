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'Jocón' Reyes sale en defensa de Cristopher Meléndez y habla de la Selección de Honduras

El exfutbolista y ahora entrenador del equipo de reservas del Motagua alabó al lateral motagüense y asegura tener dudas del proceso de José Francisco Molina.

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